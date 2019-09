2 εκ. δολάρια για φορτηγό της Volvo, που ζωγράφισε ο Bansky

Διάσημος για τα ανατρεπτικά του έργα ο Banksy, στην πρώιμη φάση της καριέρας του βρέθηκε με ένα φορτηγό 17 τόνων VolvoFL6 ως καμβά. Το αποτέλεσμα, εκτός από εντυπωσιακό, είναι και πανάκριβο, καθώς η αξία του εκτιμάται στα 2 εκατ. δολάρια.

Το «Turbo Zone Truck (Laugh now but one day will be in charge)», το οποίο ο Banksy δημιούργησε το 2000, χαρακτηρίζεται από σειρά μοτίβων αναρχίας και απείθαρχης συμπεριφοράς, όπως φτερωτοί πίθηκοι και βαριά εξοπλισμένες ειδικές μονάδες αποκατάστασης τάξης.

Η ιστορία του ιδιόμορφου αυτού έργου τέχνης, έχει ως εξής: Το 1999, προσκάλεσαν τον ανώνυμο Βρετανό καλλιτέχνη στη νότια Ισπανία να ζωγραφίσει το φορτηγό ενόψει ενός πάρτι σε αποθήκη για τους εορτασμούς της χιλιετίας. Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο Banksy πέρασε τις πρώτες στρώσεις και, τις επόμενες λίγες εβδομάδες, ολοκλήρωσε το έργο. Τα χρόνια που ακολούθησαν, το συγκεκριμένο Volvo συμμετείχε σε διεθνή τουρνέ του Turbozone Circus, ενός τσίρκου φημισμένου για τα θεάματα με πυροτεχνήματα που παρουσίαζε. Λόγω της έκθεσής του σε διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη είναι διάσημο.

Πολλοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των τελευταίων πέντε δεκαετιών έχουν χρησιμοποιήσει οχήματα ως καμβά τους. Ειδικότερα οι Keith Haring, Sterling Ruby, Alexander Calder, Richard Prince και Andy Warhol, που έχει υπογράψει ένα δημιούργημα της πιο γνωστής ίσως σειράς αυτοκινήτων/έργων τέχνης, τη BMW Art Car. Τα τετράτροχα έργα τέχνης των παραπάνω καλλιτεχνών αποτελούν συνήθως νέα και σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, είναι σπάνια και για το λόγο αυτό ιδιαίτερα περιζήτητα. Το κόστος άλλωστε του Volvo FL6 που φιλοτέχνησε ο Banksy, δεν αφήνει καμία αμφιβολία.