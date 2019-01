Όταν οι Σανς θύμιζαν... Ουόριορς με 50 πόντους στην πρώτη περίοδο! (vid)

Συγκεκριμένα το είχαν καταφέρει πριν από 29 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου 1990 σε παιχνίδι κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς στην «Arizona Veterans Memorial Coliseum» του Φοίνιξ.

Οι Σανς είχαν προηγηθεί τότε με 50-37 στην πρώτη περίοδο ενώ πήραν μεγαλύτερη... φωτιά στο δεύτερο 12λεπτο με επιμέρους 57-30!!! Τελικό αποτέλεσμα; Επικράτηση του Φοίνιξ με 173-143!!! Και μια μικρή λεπτομέρεια: Οι Σανς είχαν σε ΟΛΟ το ματς 0/2 τρίποντα...

Δείτε και το φύλλο αγώνα εκείνου του ματς:

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Κότον Φιτζσίμονς): Μάρλι 21, Κέβιν Τζόνσον 23, Τσέιμπερς 20, Ουέστ 16, Ράμπις 6, Χόρνατσεκ 12, Μπατλ 23, Σεμπάλος 32, Πέρι 8, Έντι Τζόνσον 12.

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ (Πολ Ουέστχεντ): Γούλριτζ 40, Λίχτι 8, Ουόλτερ Ντέιβις 22, Αμπντούλ-Ραούφ 26 (1), Ράσμουσεν 8, Γουλφ 7, Γκέινς 8 (1), Λίμπερτι 5, Έιβερι Τζόνσον, Κουκ 13, Νταν 6.

The @warriors scored 51 points in the first quarter on Tuesday night, a new @NBA record for most points scored in a first quarter.

Previous record: 50 points, @Suns, Nov. 10, 1990 #NBAVault pic.twitter.com/CafJLr3TwN

— NBA History (@NBAHistory) 16 Ιανουαρίου 2019