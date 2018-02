Ο... δημοσιογράφος Θανάσης και το «ΟΑΚΑΖΟ» του Ερντογάν! (vid)

Πριν από 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί μια ανάσα από τη συμμετοχή του σε ένα ακόμα Final 4. Για την ακρίβεια, κρατούσε την τύχη στα χέρια του προκειμένου να πάρει το εισιτήριο στο μεγάλο ραντεβού της Πράγας, αφού στη σειρά με την Ταού είχε το πλεονέκτημα έδρας και χρειαζόταν δύο νίκες στο σύνολο προκειμένου να τα καταφέρει.

Μετά και το 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ με 84-72 (Μπατίστ 15π., Σπανούλης 13π., Τομάσεβιτς 13π.-Σκόλα 20π., Χάνσεν 17π., Σπλίτερ 12π.) ο ενθουσιασμός έσπρωχνε τους «πράσινους» ακόμα και στην «σκούπα» κόντρα στην ομάδα των Βάσκων. Μάλιστα τα πρωτοσέλιδα της εποχής έκαναν τον... καθιερωμένο συνειρμό με την πόλη που είχε έδρα η Ταού και με τίτλους «Vitoria και Final 4» έδιναν και έπαιρναν την ημέρα του δεύτερου αγώνα της σειράς.

Όμως οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχαν μείνει στην πρώτη αναμέτρηση! Στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια παρουσιάστηκαν... αγνώριστοι και έχοντας 13 χαμένα τρίποντα και άλλες 11 χαμένες βολές, γνώρισαν την ήττα με 85-79 (Χάνσεν 21π., Σκόλα 20π., Σπλίτερ 17π.-Σπανούλης 20π., Λάκοβιτς 14π., Τομάσεβιτς 13π.) με αποτέλεσμα να οδηγηθούν τα playoffs και σε 3ο ματς. Τότε οι σειρές των ημιτελικών ήταν «best of three» και όχι «best of five» όπως ισχύει σήμερα...

To 3o παιχνίδι που θα έκρινε και το εισιτήριο για το Final 4 της Πράγας είχε προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου 2006. Την παραμονή του αγώνα είχε ανακοινωθεί το sold out και όλοι περίμεναν το ΟΑΚΑ να είναι ασφυκτικά γεμάτο. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εκείνος που είχε κλέψει την παράσταση ήταν ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε βρεθεί στο πάνελ μαζί με τους Ομπράντοβιτς και Ιτούδη: «Ήμουν σίγουρος ότι θα είχαμε sold out μόλις χάσαμε το ματς στην Βιτόρια. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ λίγο αργότερα θέλησε να πάρει και τον ρόλο του... δημοσιογράφου απευθύνοντας ένα ερώτημα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Τι θα γίνει με τον Ντρόμπνιακ; Μάθαμε ότι θα παίξει. Ισχύει;» ήταν η... απορία του στον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος του απάντησε κανονικά, σαν να ήταν εκπρόσωπος του Τύπου. Φυσικά τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν με τον -τότε- αντιπρόεδρο της ΚΑΕ ο οποίος ζούσε την αγωνία του αγώνα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον! Στο μεσοδιάστημα των αγώνων της Βιτόρια και του ΟΑΚΑ, είχε μεσολαβήσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την εύκολη νίκη στην έδρα του με 90-71: «Η νίκη με τον Ολυμπιακό μας έδωσε ψυχολογία για το ματς με την Ταού. Έχουμε την ποιότητα για να νικήσουμε και να πάμε στο Final 4» ήταν τα λόγια του Δημήτρη Διαμαντίδη, ωστόσο η μοίρα (ή αν προτιμάτε ο Ερντογάν) είχαν... διαφορετική άποψη.

Κι όχι τίποτε άλλο, αλλά «χάλασε» και η γιορτή που είχε στηθεί από την «πράσινη» ΚΑΕ. Μεχρι και ο διάσημος τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου είχε επιστρατευτεί σε εκείνο το ματς, ο οποίος είχε πάρει το μικρόφωνο μία ώρα πριν το τζάμπολ και τραγουδούσε τον ύμνο του Παναθηναϊκού, μαζί με το σύνθημα «και στην Πράγα θα είναι ωραία, με το τέταρτο για παρέα.» Φευ... Η επέτειος (παρά μία μέρα) για τα 10 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού στο Παρίσι (11/4/1996) δεν στέφθηκε με επιτυχία, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει μία οδυνηρή -όσο και απρόσμενη τότε- ήττα στην ιστορία του με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το Final 4. Η Ταού κατάφερε να «παγώσει» το «καυτό» ΟΑΚΑ των 18.000 φίλων του Παναθηναϊκού (74-71) και να «κλέψει» το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

«Δήμιος» της ελληνικής ομάδας ήταν ο Τούρκος, Σερκάν Ερντογάν, ο οποίος είχε τελειώσει το ματς έχοντας 24 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 6/6 βολές! Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης προσπάθησε να στείλει το ματς στην παράταση με μια πολύ δύσκολη προσπάθεια για τρεις πόντους, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν airball με αποτέλεσμα η Ταού να φύγει νικήτρια και οι παίκτες του Περάσοβιτς να φύγουν... σφαίρα στα αποδυτηρια πανηγυρίζοντας την μεγάλη πρόκριση: «Ο Παναθηναϊκός δεν τελειώνει με μια ήττα. Συγχαρητήρια στην Ταού που έπαιξε καλύτερα και κέρδισε δίκαια. Δεν ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Όλοι είμαστε ενήλικες και έπρεπε να γνωρίζαμε πολύ καλύτερα τη σημασία αυτού του αγώνα» ήταν οι ηγετικές δηλώσεις του -τότε- αρχηγού της ομάδας, Φραγκίσκου Αλβέρτη.

Μάλιστα οι φίλοι της ομάδας είχαν κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο έξω απο τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ αποθεώνοντας έναν-έναν τους παίκτες της ομάδας, παρά την ήττα από την Ταού. Τους στήριζαν στον απόλυτο βαθμό ενώ κάθε φιλικό χτύπημα στην πλάτη συνοδευόταν από την ατάκα «δεν πειράζει, τώρα το πρωτάθλημα». Εκείνος που ήταν απαρηγόρητος από οποιονδήποτε άλλον, δεν ήταν άλλος από τον Θανάση Γιαννακόπουλο ο οποίος σε πηγαδάκια με δημοσιογράφους έλεγε χαρακτηριστικά: «Μάλλον παιδιά δεν έχω μάθει να χάνω. Δεν μπορώ να αποδεχτώ την ήττα...»

Φυσικά όλη η Ευρώπη γνώριζε από τότε την δυναμική που έχει το ΟΑΚΑ ως έδρα. Όλοι ήξεραν ότι είναι πολύ δύσκολο (αν όχι αδύνατον) να περάσει μία ομάδα, πολλώ δε μάλλον όταν κρινόταν και μια πρόκριση σε Final 4. Γι' αυτόν τον λόγο χαρακτηριστικό ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «El Correo» την αμέσως επόμενη ημέρα του αγώνα: «ΟΑΚΑΖΟ» είχε στον κεντρικό της τίτλο, θέλοντας να τονίσει τη σημασία που είχε για τους Βάσκους η νίκη μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων...

Το φύλλο αγώνα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΤΑΟΥ 71-74

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 36-42, 53-52, 71-74

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 12 (4), Παπανικολάου, Λάκοβιτς 12, Μπατίστ 14, Φέμερλινγκ 2, Χατζηβρέττας, Σπανούλης 16 (1), Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 5, Στσεπάνοβιτς, Τομάσεβιτς 6.

Ταού (Περάσοβιτς): Σκόλα 3, Πριχιόνι 12, Χάνσεν 3 (1), Βιδάλ, Ούκιτς, Ερντογάν 24 (4), Ντέιβιντ, Σπλίτερ 11, Τζέικομπσεν 12 (2).