Deal or not deal? Το παιχνίδι που έσπασε τα ρεκόρ!

Deal or no Deal; Οι παίκτες, οι βαλίτσες, ο τραπεζίτης. Ένα παιχνίδι απλό, αλλά πολύ δημοφιλές! Γνώρισε μεγάλες δόξες στην Αμερική, ενώ η μεταφορά του και στη χώρα μας ήταν απολύτως επιτυχημένη.

Από την Ολλανδία στις ΗΠΑ!

Μολονότι ήταν η αμερικανική έκδοση εκείνη που είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, Το Deal or No Deal των ΗΠΑ όφειλε την ύπαρξή του στο ολλανδικό Miljoenenjacht (το κυνήγι των εκατομμυρίων). Η ιδέα πέρασε τον Ατλαντικό και έκανε πρεμιέρα στο NBC στις 19 Δεκεμβρίου του 2005. Το παιχνίδι διαρκούσε για μια ώρα και προβαλλόταν δύο φορές την εβδομάδα, έχοντας στο πρόγραμμα και κάποια ειδικά επεισόδια.

Από την πρώτη στιγμή γνώρισε πολύ μεγάλη δημοτικότητα στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς και τα πέντε πρώτα του επεισόδια που προβλήθηκαν τον Δεκέμβριο βρέθηκαν στο top-15 της τηλεθέασης. Έπειτα από μια διακοπή οκτώ ετών στις ΗΠΑ, το παιχνίδι επέστρεψε στο 2018, στο ίδιο κανάλι όπου πρωτοπροβλήθηκε και με τον ίδιο παρουσιαστή.

Το παιχνίδι

Αν και υπάρχουν αρκετές παραλλαγές, η βασική ιδέα είναι η ίδια. Στο Deal or no deal ο διαγωνιζόμενος επιλέγει έναν από τους 26 αριθμημένους χαρτοφύλακες στο ξεκίνημα. Οι χαρτοφύλακες αυτοί, τους οποίους κρατούν μοντέλα, περιέχουν ένα διαφορετικό ποσό σε μετρητά, το οποίο ξεκινά από 0.01$ και φτάνει μέχρι το ένα εκατομμύριο. Στο video wall της εκπομπής βρίσκονται τα ποσά που παραμένουν στο παιχνίδι σε κάθε στιγμή. Η βαλίτσα που έχει επιλέξει ο διαγωνιζόμενος μπαίνει σε ειδική προθήκη και το παιχνίδι ξεκινά. Στον πρώτο γύρο, ο παίκτης επιλέγει έξι βαλίτσες για να βγουν από το παιχνίδι. Η κάθε μία ανοίγεται ξεχωριστά και το ποσό που περιέχει βγαίνει εκτός. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, έρχεται και το πρώτο τηλέφωνο από τον τραπεζίτη. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν άνθρωπο τον οποίο ο τηλεθεατής δεν βλέπει ποτέ, ούτε ακούει τη φωνή του. Μια μυστηριώδης φιγούρα, η οποία τηλεφωνεί στον διαγωνιζόμενο και προσπαθεί να τον πείσει να παραχωρήσει τη βαλίτσα του και να τελειώσει το παιχνίδι προσπαθώντας να τον δελεάσει με διάφορα ποσά, πάντα σε αντιστοιχία με αυτά που παραμένουν στις βαλίτσες. Ανάλογα με την απάντηση του παίκτη, έχουμε deal ή no deal.

Κάθε φορά που η απάντηση είναι αρνητική, ξεκινά ο επόμενος γύρος και ο συμμετέχοντας καλείται να διώξει από το παιχνίδι βαλίτσες. Στον δεύτερο γύρο επιλέγει πέντε, στον τρίτο τέσσερις, στον τέταρτο τρεις και ούτω κάθε εξής. Μετά τον πέμπτο γύρο, ο παίκτης βγάζει κάθε φορά και μία βαλίτσα, λαμβάνοντας τηλεφώνημα από τον τραπεζίτη. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο τα μεγάλα ποσά παραμένουν στο παιχνίδι, τόσο αυξάνονται και οι προτάσεις που έρχονται από το τηλέφωνο. Η προσφορά του τραπεζίτη προκύπτει ουσιαστικά από τον μέσο όρο των χρημάτων που συνεχίζουν να «παίζουν» στο τέλος κάθε γύρου. Από τον δεύτερο γύρο κι έπειτα, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να συμβουλευτεί δικούς του ανθρώπους που βρίσκονται στο στούντιο. Προς το τέλος, μπορεί να προτείνει ανταλλαγή του χαρτοφύλακα με κάποιον από αυτούς που παραμένουν στο παιχνίδι.

Μολονότι μοιάζει ως ένα παιχνίδι που βασίζεται στην τύχη, καθώς το αν τα μεγάλα ποσά θα μείνουν ή θα φύγουν στο παιχνίδι οφείλεται ουσιαστικά σε τυχαίες αποφάσεις, καθοριστικό ρόλο παίζει η διαπραγματευτική ισχύ του κάθε παίκτη, το κατά πόσο μπορεί να μπει σε... παιχνίδι με τον τραπεζίτη και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την δύναμη που του δίνει η κλειστή βαλίτσα, η οποία μπορεί να περιέχει ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προτείνει η παραγωγή.

Στην εκδοχή του 2018, ο τραπεζίτης έγινε από άντρας γυναίκα και οι προτάσεις πλέον φτάνουν στον παίκτη μέσω smartphone. Παράλληλα, ο πρωταγωνιστής μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή εκείνος επιλέξει να κάνει αντιπρόταση και να μπει σε απευθείας διαπραγμάτευση με τον άνθρωπο που του προτείνει μετρητά για να πάρει τη βαλίτσα του.

Η διάδοση

Η δημοτικότητα του Deal or no deal έφερε την μεταφορά του παιχνιδιού σε διαφορετικές πλατφόρμες. Από διάφορες κονσόλες gaming, μέχρι επιτραπέζιο και slot game. Παράλληλα, το ίδιο το παιχνίδι ή διαφορετικές εκδοχές του βγήκαν σύντομα εκτός ΗΠΑ. Η ισπανόφωνη έκδοση ήταν η πρώτη που δημιουργήθηκε και μάλιστα, στο επεισόδιο της 5ης Νοεμβρίου 2006 ο νικητής έλαβε 180.500$ και ένα αυτοκίνητο, έπαθλο-ρεκόρ για τηλεοπτικό ισπανόφωνο παιχνίδι. Στον Καναδά, επέλεξαν να δημιουργήσουν μια εκδοχή με τίτλο «Ο τραπεζίτης», επενδύοντας στη μυστηριώδη φιγούρα που έκανε τα τηλεφωνήματα.

Από το Περού μέχρι την Ιταλία και από τη Βραζιλία μέχρι την Ελλάδα, το Deal or Not Deal προσαρμόστηκε σε κάθε χώρα και έγινε πολύ δημοφιλές, προκαλώντας το ενδιαφέρον μαθηματικών, στατιστικολόγων και οικονομολόγων ως ένα φυσικό πείραμα λήψης αποφάσεων. Τα κέρδη, το gameplay, το μυστήριο του τραπεζίτη και οι βαλίτσες με τα μοντέλα έκαναν το deal or not deal ένα παιχνίδι που καθήλωσε πολύ κόσμο στις τηλεοράσεις του, σε όλο τον κόσμο!

