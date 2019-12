3 κορυφαίες ταινίες που έγιναν φρουτάκια

Υπάρχουν χιλιάδες φρουτάκια με διαφορετικά σύμβολα και θέματα, ωστόσο αυτά που συγκεντρώνουν τα βλέμματα είναι εκείνα που έχουν βασιστεί σε δημοφιλείς ταινίες.

Οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών έχουν εξασφαλίσει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ταινιών και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν φρουτάκια που βάζουν τον παίκτη στο κλίμα του παιχνιδιού και τον φέρνουν δίπλα στον αγαπημένο του πρωταγωνιστή.

Εμείς ξεχωρίσαμε τα 3 φρουτάκια που βασίζονται σε ταινίες και έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη επιτυχία αφού συνδυάζουν απίθανα εφέ, με αποσπάσματα από την εκάστοτε ταινία και αυθεντικές φωτογραφίες των πρωταγωνιστών.

Jurassic Park

H θρυλική ταινία που έκανε πάταγο σε όλο τον κόσμο πριν λίγα χρόνια μετατράπηκε στο φρουτάκι "Jurassic Park".

Η ταινία έκανε την εμφάνιση της στη μεγάλη οθόνη το 1993 και έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο για το πρωτότυπο σενάριο της, αλλά πολύ περισσότερο για τα οπτικά και ηχητικά εφέ της.

Η Microgaming δημιούργησε φρουτάκι με τον τίτλο “Jurassic Park" και ο παίκτης μπορεί να δει το πάρκο δεινοσαύρων να ζωντανεύει στην οθόνη του υπολογιστή.

Στο συγκεκριμένο φρουτάκι πρωταγωνιστούν κάποιοι από τους πιο πολυσυζητημένος δεινοσαύρους της ταινίας, με τον Τυραννόσαυρο Rex να έχει την τιμητική του.

Ted

Ο αρκούδος Ted έγινε κινηματογραφικός αστέρας το 2012 όταν πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη κωμική ταινία.

Ο Ted, το παμπόνηρο αρκουδάκι με τις κακές συνήθειες λίγο αργότερα μετατράπηκε στο online slot Ted με εκπληκτικά τρισδιάστατα γραφικά.

Μόλις το παιχνίδι ξεκινήσει ο μεθυσμένος αρκούδος κοιμάται ανενόχλητος στον καναπέ ανάμεσα σε άδεια κουτάκια μπύρας και όποτε θέλει πετάγεται και δίνει εντολή για να… ξεκινήσει το πάρτυ!

Planet of the Apes

Το φρουτάκι “Planet of the Apes” μεταφέρει τον παίκτη στον «Πλανήτη των Πιθήκων» και ο Καίσαρας, ο πρωταγωνιστής των ταινιών και βασιλιάς των πιθήκων, δίνει το σύνθημα για την έναρξη της δράσης.

Τα γραφικά είναι εκπληκτικά και στο slot υπάρχουν αποσπάσματα από τις ταινίες «Rise of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση-2011) και «Dawn of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή-2014).

Casinoweb.gr