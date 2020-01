Αντετοκούνμπο: Διακρίθηκε ο Κώστας, βαριά ήττα η ομάδα του (vid)

Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε 41 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 16 πόντους με 7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Μπορείτε να δείτε και δύο φάσεις, με την δεύτερη να θυμίζει... Γιάννη χάρη στο eurostep.

Down to 5 players and still working hard in the paint.@Kostas_ante13 | #SBLakers pic.twitter.com/NNcdnde7JB

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) January 23, 2020