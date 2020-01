Ομάδα μπάσκετ έδωσε λουλούδια στις cheerleaders τους, που «έχασαν» την προπονήτρια τους από καρκίνο! (vid)

Μεγάλη κίνηση από τους νεαρούς παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Λυκείου «Mercer County», που αποδεικνύει ότι χτίζουν τον χαρακτήρα τους σε εξαιρετικές βάσεις. Τα αγόρια της ομάδας πέρασαν ένας ένας και έδωσαν λουλούδια στις cheerleaders τους, που πρόσφατα έχασαν την προπονήτρια τους, που πάλεψε με τον καρκίνο και «έχασε» δυστυχώς την μάχη.

Mercer County High basketball team gives cheerleaders flowers after losing their coach to cancer. @MercerTitansBB )

(Via @jamieprewitt197 /@ChadBlue_ ) pic.twitter.com/A6ILzK8qaJ

— MaxPreps (@MaxPreps) January 15, 2020