Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τον πανικό που δημιουργήθηκε από πυροβολισμούς σε αγώνα μπάσκετ (vid)

Μια πολύ άσχημη είδηση έρχεται από το Ντάλας, αφού σε αγώνα μαθητών Λυκείων, άρχισε καυγάς ο οποίος οδήγησε σε πυροβολισμούς.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο επικράτησε πανικός στο γήπεδο, με άπαντες να τρέχουν να σωθούν, ενώ ο απολογισμός άφησε έναν ανήλικο σε κρίσιμη κατάσταση και έναν αστυνομικό πιο ελαφρά τραυματισμένο.

Ένας 15χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία στον οποίο και αποδόθηκαν κατηγορίες, ενώ άλλοι δύο αφέθηκαν ελέυθεροι.

This is horrible! A minor is reportedly in critical condition and an officer was grazed by shrapnel during a shooting at a Dallas High School Basketball game on Saturday night. pic.twitter.com/lfWVyOZHjc

