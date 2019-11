O ΛαΜέλο Μπολ έγινε ο νεότερος με triple double στο NBL! (vid)

O νεαρός Μπολ, που έχει βάλει πλώρη για το φετινό Νο.1 του ντραφτ, έγραψε ιστορία στο Αυστραλιανό μπάσκετ και την ομάδα του τους Illawarra . Ο πιτσιρικάς είχε 32 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ στην νίκη της ομάδας του, κόντρα στους Cairns Taipans και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο μικρότερος που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της λίγκας, όντας μόλις 18 χρονών.

Τα τελευταία πέντε παιχνίδια ο Μπολ μετρά 21.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιάζει σε όλο τον μπασκετικό κόσμο και κυρίως στο ΝΒΑ, όπου γίνεται φαβορί για το επερχόμενο ντραφτ.

LaMelo (32 PTS, 11 REB, 13 AST) is the youngest player in NBL history with a triple double

( via @IllawarraHawks) pic.twitter.com/tfPhVPfkgH

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) November 25, 2019