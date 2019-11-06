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FIBA: «Ποιος πάσαρε καλύτερα χωρίς να βλέπει; Η Λύμουρα ή ο Μαρκ Γκασόλ;» (vid)

FIBA: «Ποιος πάσαρε καλύτερα χωρίς να βλέπει; Η Λύμουρα ή ο Μαρκ Γκασόλ;» (vid)

FIBA: «Ποιος πάσαρε καλύτερα χωρίς να βλέπει; Η Λύμουρα ή ο Μαρκ Γκασόλ;» (vid)

Ένα... διαφορετικό ερώτημα υπέβαλε η FIBA μέσω των social media στο οποίο πρωταγωνιστούν η Λολίτα Λύμουρα και ο Μαρκ Γκασόλ! 

Συγκεκριμένα ο κόσμος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος πάσαρε καλύτερα χωρίς να βλέπει;» με την Λόλίτα Λύμουρα να ανταγωνίζεται τον Μαρκ Γκασόλ! 

Εσείς τι λέτε; Ποια ήταν καλύτερη ασίστ; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

or - Who did it better? ⁣ ⁣ Swipe & comment below ! ⁣ ⁣ @lolitalymoura  or @marcgasol 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA (@fiba) στις

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