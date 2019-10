Ο «Μπρόνι» Τζέιμς έκλεψε τη μπάλα , έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με το ίδιο στυλ του Λεμπρόν!

Φυσικό και επόμενο ο πατέρας του που καθόταν στην εξέδρα να... καμαρώσει και να τρελαθεί από τη χαρά του!

Bronny James just had his first in game dunk as a high schooler with dad watching!! @KingJames pic.twitter.com/PRhw8wfmlL

— Ballislife.com (@Ballislife) October 21, 2019