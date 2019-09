Η Καμπέιτζ έστειλε τις αντιπάλους της στο γυμναστήριο και η Κλάουντ νίκησε και... έκανε pushups (pic)

Πληρωμένη απάντηση έδωσε η Νατάσα Κλάουντ στην Λιζ Καμπέιτζ, αφού η δεύτερη ήταν προκλητική μετά την νίκη των Aces στο Game 3 της σειράς των playoffs του WNBA. Η ψηλή της ομάδας του Λας Βέγκας είχε πει ότι αν δεν μπορούν να με μαρκάρουν οι αντίπαλες να πάνε στο γυμναστήριο ή να φύγουν από την ρακέτα. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και στο Game 4 οι Mystics πήραν την νίκη και την πρόκριση με την Νατάσα Κλάουντ να πανηγυρίζει με pushups.

In Game 3, Liz Cambage said, "Get in the weight room or get out of the post.”

In Game 4 after advancing to the WNBA Finals, the Mystics and Natasha Cloud celebrated with pushups pic.twitter.com/26wKMay5Cd

— SB Nation (@SBNation) September 25, 2019