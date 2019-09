Τρομερή Κάμπειτζ: «Αν δεν μπορούν να με σταματήσουν, ας πάνε να κάνουν βάρη» (vid)

Οι Aces μείωσαν την σειρά των playoffs με τις Mystics σε 2-1 και σπουδαίο ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι 28 πόντοι που έβαλε η Ελίζαμπεθ Κάμπειτζ. Η ομάδα του Λας Βέγκας νίκησε με 92-75 και η Κάμπειτζ είναι αποφασισμένη να κάνει την διαφορά.

Μετά το τέλος του αγώνα και τους 28 πόντους που έβαλε, έκανε την δήλωση της βραδιάς: «Αν δεν μπορούν να με διαχειριστούν, ας πάνε να κάνουν βάρη ή ας φύγουν από την ρακέτα».

"If they can't handle it, get in the weight room or get outta the post."@ecambage's response to her 28-point game pic.twitter.com/2IlDN8J5xz

