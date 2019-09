Ενδιαφέρον από Κίνα για Μπίσλεϊ (pic)

Ο Αμερικανός παίκτης συμφώνησε τον προηγούμενο μήνα με τους Πίστονς, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογράψει επίσημα στην ομάδα και σύμφωνα με το «Sportando» η Shanxi θέλει να τον αποκτήσει.

Η κινέζικη ομάδα θέλει να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του Μάλκολμ Τόμας και να εντάξει στο δυναμικό της τον Μπίσλεϊ.

Shanxi is trying to sign Michael Beasley and release Malcolm Thomas from his contract, a source told @Sportando.

Beasley agreed to terms with the Pistons last month, but never officially signed in Detroit.

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 17, 2019