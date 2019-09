Οπαδός σηκώθηκε από τα court seats και άρχισε να κάνει κάμψεις σε αγώνα WNBA! (vid)

Έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν δίπλα από το παρκέ σε αγώνες μπάσκετ και αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα περίεργα του κόσμου του μπάσκετ.

Ένας οπαδός αποφάσισε να πάει να παρακολουθήσει αγώνα WNBA, αλλά προφανώς δεν γινόταν να χάσει την καθημερινή του γυμναστική. Σηκώθηκε, λοιπόν, από την θέση του και άρχισε να κάνει κάψεις δίπλα στο παρκέ, με το παιχνίδι να εξελίσσεται.

When you courtside but gotta get a quick workout in

via @BradyKlopferNBA pic.twitter.com/bIAYMOGpGc

— WSLAM (@wslam) September 15, 2019