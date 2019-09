Το Κάουνας θέλει το ένα Προολυμπιακό τουρνουά (pic)

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας η μπασκετούπολη της Λιθουανίας θέλει το ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά που θα δώσουν το ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Συγκεκριμένα επικαλέστηκε δήλωση του Άρβιντας Σαμπόνις, ο οποίος ανέφερε ότι η FIBA ζήτησε 2,3 εκατομμύρια ευρώ για την υποψηφιότητα, ενώ τα συνολικά έξοδα θα φτάσουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Οι ενδιαφερόμενες ομοσπονδίες θα πρέπει να έχουν υποβάλει την υποψηφιότητα μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ τα αποτελέσματα θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τον Μάρτιο.

Kaunas wants to host 1 of 4 Olympic qualification tournaments. According to Arvydas Sabonis, FIBA asks €2.3M for the bid, but with all the expenses it might cost around €3M. Federations are requested to apply for the bid until November. Hosts should be announced by March.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 16, 2019