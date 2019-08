Ο Πιτίνο ζητά βοήθεια για τον εγγονό του και την καταπολέμηση της επιληψίας (pic)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε αποκαλύψει στο gazzetta.gr πως δεν επέστρεψε στο «τριφύλλι» εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας του εγγονού του.

«Το προσωπικό μου πρόβλημα έχει να κάνει με τον ενός έτους εγγονό μου, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Πρόκειται για μία πολύ σπάνια ασθένεια με μόλις 300 κρούσματα σε όλον τον κόσμο! Σαν οικογένεια είμαστε όλοι πολύ συντετριμμένοι και προσπαθώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ!», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στις 30/06.

Ο «θρυλικός» κόουτς πλέον ζητά την βοήθεια του κόσμου στην προσπάθεια που κάνει ο γιος του να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από το θέμα της επιληψίας.

Σε σχετική ανάρτησή του στο twitter, ο Πιτίνο δημοσίευσε το link στο οποίο αναφέρεται η κατάσταση του οκτώ μηνών εγγονού του, Λιουκ, και ευχαριστεί όσους βοήθησαν ή θα βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή.

My son has started a team to raise money for the Epilepsy Foundation in NYC’s Walk to End Epilepsy. Please join their team to walk or donate as they raise money for epilepsy research around the world for their son Luke and many othershttps://t.co/LmVcChW03H

— Rick Pitino (@RealPitino) August 20, 2019