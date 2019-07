Ο Μπρόνι Τζέιμς έχει καταφέρει να τραβά πάνω του τα βλέμματα από πολύ μικρός. Ο νεαρός γιος του ΛεΜπρον προσπάθησε να καρφώσει και μπορεί τελικά να μην τα κατάφερε, αλλά η δυναμική του άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε την προσπάθεια του:

OMG BRONNY ALMOST JUST SHUT THIS GYM DOWN‼️ pic.twitter.com/zudwUDCMDy

— SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) July 24, 2019