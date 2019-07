Ο Κύργιος έμαθε κόλπα από τους Χάρλεμ Γκλομπτρότερς (vid)

Ο Νικ Κύργιος ετοιμάζεται για το τουρνουά στην Ατλάντα των ΗΠΑ και σήμερα είχε μία ευχάριστη έκπληξη.

Η συμπατριώτισά του Τορτς Τζορτζ που είναι μέλος της διάσημης ομάδας μπάσκετ, βρέθηκε κοντά του και φρόντισε να του δείξει κάποια κολπάκια.

Οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς αποτελούν την πιο φημισμένη ομάδα επίδειξης του κόσμου κι έτσι Κύργιος ευχαριστήθηκε με την ψυχή του.

.@Globies: 1@NickKyrgios: 0

You put up a good fight though, Nick @BBTatlantaopen | #AtlantaOpen pic.twitter.com/opw5x0CZwk

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 22, 2019