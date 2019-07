Συνεχίζουν ακάθεκτοι Καλάθης, Τζέιμς, Λοτζέσκι στο τουρνουά ΤΒΤ! (vids)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Αρμάνι Μιλάνο ήταν εκείνο που με ένα δύσκολο τζαμπ σουτ χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά που έχει ως τελικό έπαθλο το χρηματικό ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 23 πόντους με 5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Ο Νικ Καλάθης τελείωσε το ματς με 8 πόντους (2/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/4 βολές), 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ματ Λοτζέσκι είχε μόλις 3 πόντους με 1/3 τρίποντα.

Από τους... γνωστούς, ο Κάιλ Χάινς πέτυχε 6 πόντους, ο Μπράιαν Ντάνστον είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ στο μηδέν έμεινε ο Άαρον Ουάιτ.

Το buzzer beater του Τζέιμς

Οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος

Τάπα του Κάιλ Χάινς

Και μια ασίστ του Καλάθη