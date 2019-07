Ασταμάτητη Team Hines με πρωταγωνιστές Καλάθη, Τζέιμς και Λοτζέσκι (vids)

Δεν σταματιέται η ομάδα του Κάιλ Χάινς στο Basketball Tournament, το τουρνουά όπου ο νικητής θα πάρει 2 εκατ. δολάρια.

Η Team Hines νίκησε με 91-82 τη Florida ΤΝΤ και έφτασε στον τελικό περιφέρειας του Γκρίνσμπορο.

Για τους νικητές ο Μάικ Τζέιμς είχε 25 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Ματ Λοτζέσκι μέτρησε 18 πόντους και ο Νικ Καλάθης έκανε εξαιρετικά πράγματα στον δημιουργικό τομέα με 9 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο Ντάνστον σταμάτησε στους 12 πόντους.

Στον επόμενο γύρο θα βρεθούν κόντρα στην ομάδα του Κρις Πολ.

Calathes has 9 assists for @TeamHinesTBT. But this one is SPECIAL: #TBT2019 pic.twitter.com/vEhmorVQEp

— TBT (@thetournament) 20 Ιουλίου 2019