Οι Μπρέικερς της Νέας Ζηλανδίας καλούν τον Ζοακίμ Νοά! (pic)

Μάλιστα εκτελεστικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο... πάλαι ποτέ παίκτης του Άρη και της Ολίμπια Λάρισας Ματ Ουόλς (!) ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Νοά στο κολέγιο της Φλόριντα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, ο Ουόλς προσπαθεί να πείσει τον Νοά να αποδεχθεί την πρότασή του αν και κάτι τέτοιο φαντάζει αρκετά δύσκολο. Και αυτό διότι ο Γάλλος προέρχεται από μια καλή σεζόν στο Μέμφις, όπου μέτρησε 7,1 πόντους και 9,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

The @NZBreakers are trying to convince Joakim Noah to play in Australia's @nbl next season, league sources say, with Breakers owner Matt Walsh -- Noah's former collegiate teammate -- leading the recruitment

— Marc Stein (@TheSteinLine) 13 Ιουλίου 2019