Ντελρόι Τζέιμς: Έριξε 35άρα στο ντεμπούτο του στις Φιλιππίνες (vid)

Ο 32χρονος φόργουορντ περιμένει να μάθει αν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ (έχει οψιόν στο συμβόλαιό του) και κρατιέται σε φόρμα, παίζοντας μπάσκετ στην Μεράλκο των Φιλιππίνων.

Ο Τζέιμς ξεχώρισε με 35 πόντους (14/29 σουτ), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε (99-88).

Για τους νικητές, ο Μπαρόκα είχε 21 πόντους, ο Φαρ 19 και 17 ριμπάουντ και ο Λι 18.

Delroy James introduces himself to the PBA with a two-handed jam!

For more #PBACommsCup content, visit https://t.co/PNnhBnrqxK!

— ESPN5 (@Sports5PH) 29 Ιουνίου 2019