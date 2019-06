Υπέγραψε σε ομάδα της Αυστραλίας ο Λαμέλο Μπολ (pics)

Ο 17χρονος παίκτης θα φορέσει την φανέλα των Illawarra Hawks, όπως επιβαβαιώσε τόσο ο ίδιος, όσο και η ομάδα.

«Το να φορέσει την φανέλα μας ταιριάζει με το στόχο που έχουμε να κάνουμε τα νέα ταλέντα, σπουδαία! Κάνει το κλαμπ μας είναι πρώτο στη λίστα των μελλοντικών ΝΒΑ σταρς», είπε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Σίμον Στράτφορντ.

«Το NBL είναι μια σταθερή λίγκα με σπουδαίους προπονητές και παίκτες και ανυπομονώ να δώσω όλη μου τη συγκέντρωση και την ενέργεια στο μπάσκετ», σχολίασε ο Μπολ.

LaMelo Ball, 17, signs with Australian team to prep for NBA https://t.co/ZWnW9y7YDj pic.twitter.com/Ok5goTzdcD

Breaking: LaMelo Ball announces on The Jump that he will play professional basketball in Australia's NBL for the Illawarra Hawks. pic.twitter.com/5eN4AH9BTA

