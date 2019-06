Ο γιος του ΛεΜπρόν «πέταξε» στην αντίπαλη μπασκέτα και παραλίγο να... βάλει μέσα στο καλάθι τον αντίπαλό του. Τελικά δεν τα κατάφερε και απέτυχε να καρφώσει θεαματικά.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

OMG Bronny James just nearly POSTERIZED the Defender!! @KingJames pic.twitter.com/mJHa86ALKo

— Ballislife.com (@Ballislife) 16 Ιουνίου 2019