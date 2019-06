Ο 27χρονος φόργουορντ - σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο στους LG Sakers, ομάδα που εδρεύει στη Σεούλ της Κορέας όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπός του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λαλέιν μέτρησε 10.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 κοψίματα μ.ό. στη Liga Endesa με τη Μανρέσα.

Cody Lalanne, pf-c, signed the contract with LG Sakers from Seoul, Korea, for the playing season 2019-20! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 10 Ιουνίου 2019