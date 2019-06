Σε ένα παιχνίδι πιτσιρικάδων δύο αγοράκια έγιναν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Ο ένας πήγε προς τον αντίπαλο του, που έπαιζε άμυνα, στριφογύρισε πάνω του και τον ξάπλωσε στο παρκέ. Στάθηκε λίγο τον κοίταξε και μετά σούταρε δημιουργώντας ένα απολαυστικό βίντεο.

Little dude hit ‘em with a mean spin move. (submitted by conner_brain/Instagram) pic.twitter.com/ujdVWjnDbE

— House of Highlights (@HoHighlights) 3 Ιουνίου 2019