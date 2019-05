Tυφλός άνδρας ευστόχησε σε βολή και η αντίδραση της οικογένειας του είναι μυθική! (vid)

Ο αθλητισμός είναι παραπάνω από ένα παιχνίδι και από τους αστέρες που το ορίζουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν χαρά με κάτι απλό είναι εκείνοι που μετράνε και αυτό γίνεται ξεκάθαρο με το παρακάτω βίντεο. Ένας τυφλός άνδρας δοκίμασε να ρίξει μια βολή και την πέτυχε με την πρώτη. Η αντίδραση της οικογένειας του είναι απολαυστική και συγκινητική μαζί, αφού η χαρά που παίρνουν όλοι είναι μεταδοτική.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

This blind man sunk a free throw in one try and his family's reaction was priceless

(via @YoungBullBlade) pic.twitter.com/HivnyOAgd9

— ESPN (@espn) 28 Μαΐου 2019