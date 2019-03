Πιτσιρικάς με μεγαλείο ψυχής, διδάσκει πως πρέπει να είναι ο αθλητισμός! (vid)

Μέσα σε μια ακόμα μαύρη ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, που ο ένας σηκώνει το δάχτυλο στον άλλο και το παιχνίδι σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο έχει μπει σε θλιβερή μοίρα, ένας πιτσιρικάς σε ένα viral βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, μας θυμίζει τι μετρά μέσα σε ένα γήπεδο.

Σε έναν παιδικό αγώνα, ο πιτσιρικάς με το νούμερο 50 στην πλάτη, κάνει ότι μπορεί για να σκοράρει ο συμπαίκτης του, που έχει ξεχωριστές ικανότητες. Όταν πλέον το καταφέρνει, η χαρά του παιδιού θυμίζει σε όλους μας τι είναι αυτό που πραματικά μετρά σε ένα καλάθι μπάσκετ και τι σε ένα γκολ στο ποδόσφαιρο.

This is what real leadership is... pic.twitter.com/ndECjziHBR

