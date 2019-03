Μύθος: Έχαναν με 16 πόντους, 33" πριν το τέλος στο 2Κ και... κέρδισαν! (vid)

Το ΝΒΑ 2Κ είναι ο πιο δημοφιλής τίτλος μπάσκετ σε video game, προσφέροντας μια ανεπανάληπτα ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού η οποία κάθε χρόνο γίνεται όλο και… καλύτερη!

Τι μπορεί, όμως, να συμβεί όταν μια ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ με 71-55 στα 33.3" για το τέλος. Μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η ανατροπή;

Δείτε το video και θα πάρετε τις απαντήσεις σας

These dudes were down 14 with 20 seconds to go in 2K...

...they won. (via @Arhamur) pic.twitter.com/PC1aNt8QR7

— SLAM (@SLAMonline) 10 Μαρτίου 2019