Αποθέωση στις ΗΠΑ και για τον... μικρότερο Αντετοκούνμπο! (vid)

Για τον... νεότερο Αντετοκούνμπο ετοίμασε ειδικό βίντεο η ιστοσελίδα Ball is Life η οποία ασχολείται με «πιτσιρικάδες» και ελπιδοφόρους παίκτες που... θέλουν να κάνουν τη δική τους καριέρα στις ΗΠΑ.

Μάλιστα ανέφερε ότι «ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ευστοχεί σε τρίποντα και μοιράζει ασίστ. Τρομερή προοπτική...»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Giannis' youngest brother, Alex Antetokounmpo, splashing 3s and dropping dimes is a SCARY Site!! So much potential! @Giannis_An34 @Alex_ante29 @MovementHoops pic.twitter.com/BSXIf1WgkO

— Ballislife.com (@Ballislife) 15 Ιανουαρίου 2019