Συνεχίζει να καρφώνει και να τρελαίνει κόσμο η 17χρονη Μπέλιμπι! (vids)

Η Μπέλιμπι κατέπληξε τους πάντες πριν από δύο χρόνια και πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2017, όταν σε ηλικία 15 ετών είχε καρφώσει σε παιχνίδι του λυκειακού πρωταθλήματος στην Αμερική.

Έκτοτε συνέχισε να αποτελεί μία... dominant μπασκετμπολίστρια στην κατηγορία της και να πάρει και το χρίσμα για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Απόδειξη; Η νέα της εμφάνιση κόντρα στο Grandview όπου κάρφωσε και πάλι σημειώνοντας παράλληλα 32 πόντους! Μάλιστα ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Ρεξ Τσάπμαν, θέλοντας να σχολιάσει το στυλ της, την χαρακτήρισε... «Τζέιμς Ουόρθι!»

Δείτε την φοβερή προσπάθεια της 17χρονης... dunker!

Stay out of the way when Fran Belibi is coming down the lane. pic.twitter.com/EelRa4CviK

BIG MOOD! You know we had to add the different ANGLES with this Statue of Liberty Dunk! Fran Belibi is just DIFFERENT @ZionW32 we coming for you! pic.twitter.com/2SIafcZ7Kf

— PassThaBall.com (@PassThaBall) 13 Δεκεμβρίου 2018