Ένας πιτσιρικάς με σύνδρομο Down, δείχνει την «μαγεία» του μπάσκετ! (vid)

Πολλά παιχνίδια μπάσκετ είναι απολαυστικά και όμορφα. Το βιντεάκι από το παιχνίδι μεταξύ παιδιών γυμνασίου στις ΗΠΑ, όμως, είναι ξεχωριστό. Την παράσταση «κλέβει» ο Σίλας Γκάσαγουεϊ και η αγάπη του για το μπάσκετ.

Ο πιτσιρικάς έχει σύνδρομο Down, διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας, αλλά η αφοσίωση του για να κάνει αυτό που αγαπάει αποτελεί έμπνευση για όλους μας.

Ο νεαρός έπαιξε για το Gordon Lee Middle School, σκόραρε δύο πόντους, ενώ σε ολόκληρη την σεζόν έχει πετύχει 12 πόντους.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια μπάλα, πείσμα, θέληση και αφοσίωση για το παιχνίδι για να δώσεις λίγη από την μαγεία της ψυχής σου σε ένα άθλημα. Αυτό κάνει ο Σίλας και αυτό θα έπρεπε να είναι έμπνευση για όλους μας.

.@ChickamaugaCS Meet Silas Gasaway. He's a 6th grader at Gordon Lee Middle School. Monday night he got the start and scored 2 points. Silas has Down Syndrome, diabetes and Celiac disease. But he's determined. He's scored 12 points this season! pic.twitter.com/tjAI0chYMl

— JohnMadewell (@johnmadewellNC9) 11 Δεκεμβρίου 2018