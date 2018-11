Ντροπή: Απίστευτη εν ψυχρώ μπουνιά σε κολεγιακό πρωτάθλημα! (vid)

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια από τις πιο «βρώμικες» και αντιαθλητικές κινήσεις που έχουν γίνει ποτέ!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το συμβάν έλαβε χώρα στην αναμέτρηση του Fitchburg State με το Nichols. Ο παίκτης που σουτάρει ονομάζεται Νέιτ Τενάλια και όπως αποδείχθηκε ήταν το θύμα της υπόθεσης.

Ο Κίουαν Πλατ του Fitchburg, χωρίς κανέναν προφανή λόγο, κατευθύνθηκε εναντίον του και τον γρονθοκόπησε εν ψυχρώ! Σύμφωνα με τα σχόλια ατόμων που ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν στο γήπεδο, ο συγκεκριμένος παίκτης αποβλήθηκε ενώ η εν λόγω ενέργεια έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Για κάποιους ο Πλατ ήταν νευριασμένος επειδή δεν του είχε σφυριχτεί φάουλ από τον ίδιο παίκτη στην φάση που είχε προηγηθεί...

Δείτε το αντιαθλητικό του χτύπημα...

...και τη φάση που -σύμφωνα με τα λεγόμενα των παρευρισκομένων- ήταν η αιτία της μπουνιάς.

Also, some context: The Fitchburg State player was pissed about a no-call at the other end. Bottom right corner. pic.twitter.com/rXNEvoKkwW

— Rob Dauster (@RobDauster) 14 Νοεμβρίου 2018