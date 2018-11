Τα καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο στην G-League είναι μόνο η αρχή! (vids)

Ο ατζέντης Γιώργος Πάνου «ανέβασε» στο twitter το φοβερό alley oop κάρφωμα του Κώστα στην αναμέτρηση με τους Austin Spurs!

Βέβαια υπήρχε και συνέχεια! Απέναντι στους Salt Lake City Stars κάρφωσε... ξανά έχοντας σε 28 λεπτά συμμετοχής 6 πόντους με 3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 3 λάθη.

Πολύ καλός και ο Νάζαρεθ Μήτρου Λονγκ με 18 πόντους και 8/18 σουτ σε 34 λεπτά για λογαριασμό των Stars.

Get a bit of a taste @Kostas_ante13 start of new season. #choosenone pic.twitter.com/0hMXU0Gnz9

— Giorgos Panou (@GrgpanouOCT) 7 Νοεμβρίου 2018