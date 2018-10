Σε παιχνίδι μεταξύ Ρουμανίας-Ουκρανίας που διεξήχθη την Πέμπτη (4/10) στην πόλη Χιάν της Κίνας, ο 19χρονος Μπιρλοβεάνου κατάφερε να αστοχήσει τέσσερις διαδοχικές φορές κάτω από το καλάθι.

Μάλιστα και ο εκφωνητής του αγώνα έκανε λόγο για... shaqtin a fool.

Δείτε τι έγινε.

Should have stayed in bed this morning @shaqtin #3x3U23 pic.twitter.com/JYRY2fpwMI

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 4 Οκτωβρίου 2018