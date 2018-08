Ο 18άχρονος σμολ φόργουορντ (2μ.01) αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον.

Προς το παρόν προσφέρει εντυπωσιακά high-lights και απίθανα καρφώματα όπως το παρακάτω!

— The Render (@TheRenderNBA) 14 Αυγούστου 2018

Zion Williamson dunks from the free throw line pic.twitter.com/OBCGz8feww

Zion Williamson from the FT line

(via @DukeMBB) pic.twitter.com/Gc71Rn71TD

— The Crossover (@TheCrossover) 14 Αυγούστου 2018