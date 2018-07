Συγκεκριμένα δεν ήξεραν σε ποιο καλάθι σουτάρουν, με αποτέλεσμα να μπερδευτούν όλες οι παίκτριες που ήταν στο παρκέ.

Δείτε το ξεκαρδιστικό και... απίστευτο σκηνικό στο «Target Center».

The opening seconds of the #WNBA All-Star game!



(Via @cjzero) pic.twitter.com/yDGCOuSYZg

— Ballislife.com (@Ballislife) 29 Ιουλίου 2018