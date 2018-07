Ο... μπαμπάς Μπούκερ συνεχίζει να σκοράρει κατά βούληση στα 46 του! (pic & vid)

Ο λόγος φυσικά για τον Μέλβιν Μπούκερ ο οποίος έχει φορέσει τις φανέλες Σκαβολίνι Πέζαρο, Ούλκερ, Χίμκι, Αρμάνι Μιλάνο,

Πάντα ήταν μεγάλος σκόρερ και όπως φαίνεται... δεν σταματάει ούτε στα 46 του χρόνια!

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να τον δείτε να βάζει φωτιά στα καλάθια και δη σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα!

Μάλιστα προκάλεσε την έκπληξη και του γιου του, ο οποίος αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» των Φίνιξ Σανς.

I see you Pops.. don’t show em everything!!!!!! https://t.co/QpzC9uI8HF

— Devin Booker (@DevinBook) 23 Ιουλίου 2018