Ινδός διεθνής μιμήθηκε τον... Παπαλουκά! (vids)

Ο λόγος για τον Σέτζιν Μάθιου, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στο καλάθι με... γκελ από το κέντρο του γηπέδου!

Κάτι ανάλογο είχε επιχειρήσει και ο Θοδωρής Παπαλουκάς στο LG Aegen Festival στη Σύρο την περασμένη εβδομάδα!

Δείτε τι έβαλε ο 18χρονος Ινδός...

Sejin Mathew from @BFI_basketball accepted The #FIBAU18Asia Challenge

Are you up for the challenge? .

Recreate this shot!

Post using the hashtag #FIBAU18Asia

#Challenge and tag friends! pic.twitter.com/ou4o50ro4q

— FIBA (@FIBA) 19 Ιουλίου 2018