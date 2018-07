Το πιο απίθανο buzzer beater ever σε καλοκαιρινό τουρνουά! (vids)

Ένα δευτερόλεπτο για το τέλος και το σκορ στο 65-65.

Η μπάλα στην επαναφορά και... τσουπ! Πετάγεσαι, την κλέβεις και σουτάρεις όπως όπως, για να βρεις στόχο!

Αυτό έκανς και ο Κρις Χάρις Τζούνιορ, για να δώσει τη νίκη στο Houston Hoops, κόντρα στους PSA Cardinals.

Δείτε ένα από τα πιο απίθανα buzzer beater!

CRAZIEST BUZZER BEATER YOU'VE EVER SEEN?!? @HoustonHoops17U Chris Harris NAILS the Game Winner!

Chris Harris Jr with two free throws, a steal and a miracle three-pointer to lift @HoustonHoops17U over @PSACardinals at the buzzer #PeachJam

pic.twitter.com/qmE36vRmXh

— D1 Circuit (@D1Circuit) 11 Ιουλίου 2018