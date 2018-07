Πρώην παίκτης του κολεγιακού αυτοκτόνησε και άφησε συγκλονιστικό μήνυμα σε βίντεο! (vid)

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακόμα σοκ στις ΗΠΑ το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο με όλα όσα λέει στο βίντεο.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι νιώθει πολύ μόνος, ότι δεν έχει βοήθεια από κανέναν, ενώ ζητάει συγνώμη από τον Θεό για την αυτοχειρία που θα έκανε.

Όπως ανέφεραν οι αρχές ο Μπίλι Νάιτ βρέθηκε νεκρός, δίχως να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες...

The reports are true: former UCLA / LA Westchester ('97) standout Billy Knight , 39, was found dead in the middle of the night after posting a very disturbing/unfortunate youtube video. @CalHiSports sends our condolences to his family and basketball brothers. #RIPBilly

