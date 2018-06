Ο 12χρονος «γίγαντας» που έχει γίνει viral! (vids)

Είναι μόλις 12 ετών και είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά.

Ο Ολιβιέ Ριού έχει μια... ιδιαιτερότητα: βλέπει τον κόσμο από τα 2.13 εκατοστά.

Αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα για τον ίδιο, αλλά σίγουρα είναι για τους αντιπάλους του.

Ο Γάλλος νεαρός παίζει μπάσκετ και κάνει δύσκολη τη ζωή της άλλης ομάδας, αφού... καρφώνει χωρίς καν να σηκώσει τα πόδια του από το έδαφος!

Το παρακάτω βίντεο δείχνει τους λόγους που ο ίδιος έγινε viral, μετά από έναν αγώνα με συνομηλίκους του στην Ισπανία.

This kid is 6’10" and only 12 years old (via @basketcanteratv) pic.twitter.com/S9kLeWX4Dn

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Ιουνίου 2018