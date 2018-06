Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα μικρό αγόρι το οποίο κάνει ντρίμπλα με δύο μπάλες μπάσκετ έχοντας δεμένα τα μάτια του και μάλιστα σε περιορισμένο χώρο.

Από μικρός στο σωστό δρόμο των βασικών αρχών του παιχνιδιού ο πιτσιρικάς.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

you're never too young to develop handles

(via @ShotsZeke) pic.twitter.com/ovxWe1moBr

— Sports Illustrated (@SInow) 23 Ιουνίου 2018