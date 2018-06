Ο 12χρονος που... καρφώνει χωρίς να πηδάει! (vid)

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την... διαφορά του με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Θα έλεγε κανείς ότι είναι και... Unfair αυτό που γίνεται, αλλά σίγουρα δεν φταίει εκείνος!

Το σίγουρο είναι ότι καρφώνει (στις σαφώς χαμηλότερες μπασκέτες λόγω της ηλικίας) χωρίς να... σηκώνει τα πόδια του από το έδαφος!

This kid is 6’10" and only 12 years old (via @basketcanteratv) pic.twitter.com/S9kLeWX4Dn

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Ιουνίου 2018