H FIBA θυμήθηκε τους 53 πόντους του Γκάλη στον Παναμά! (vid)

Συγκεκριμένα στις 5 Ιουλίου 1986 η Εθνική Ελλάδας έδινε το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

H ομάδα από την Κεντρική Αμερική έμελλε να ήταν και η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας.

Φυσικά δεν υπήρχε τίποτε λιγότερο στο μυαλό όλων από το «καλό ξεκίνημα» ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν τόσο... καλό. Όχι μόνο όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και την εύκολη νίκη με 110-81 αλλά και όσον αφορά την εμφάνιση του Νίκου Γκάλη!

Ο «γκάνγκστερ» είχε τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22/29 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 8/12 βολές κάνοντας «σμπαράλια» την άμυνα των... άγνωστων και αδύναμων Παναμέζων.

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΝΑΜΑΣ 110-81

Διαιτητές: Ντε Κόστερ (Βέλγιο), Χάρβεν (ΗΠΑ)

Ημίχρονο: 53-45

ΕΛΛΑΔΑ (44/72δίπ., 6/13τρίπ., 16/22βολ., 16ασ., 8κλ.): Γκάλης 53 (1), Γιαννάκης 18 (5), Καμπούρης 2, Φιλίππου 7, Φ. Χριστοδούλου 8, Καρατζάς 4, Ρωμανίδης 6, Σταυρόπουλος 4, Χρ.Χριστοδούλου, Πεδουλάκης, Ανδρίτσος 8.

ΠΑΝΑΜΑΣ (32/79δίπ., 2/10τρίπ., 15/29βολ., 29ριμπ., 18ασ., 4κλ.): Μάλκολμ 2, Ιλ 2, Φρέιζερ 20, Πινίγιο 11, Γκάλβες 7, Μαθίας 8, Ε.Γκρέναλντ 4, Ρ.Γκρέναλντ 5, Εσκαλόνα 2, Μπάτλερ 20.

points ! @NickGalis6 destroyed Panama in the #FIBAWC 1986!

This is the 2nd best scoring performance in FIBA Basketball World Cup history! #ThrowbackThursday #TBT @HellenicBF pic.twitter.com/IXYDKGTiyB

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 17 Μαΐου 2018