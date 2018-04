«Τρομάζει» η προεπιλογή της Team USA! (pic)

Τον... τρόμο ετοιμάζεται να σκορπίσει πάλι στους αντιπάλους της η Team USA στο Παγκόσμιο Κύπαλλο του 2019 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

Ανακοινώθηκε η προεπιλογή της ομάδας για τις 2 διοργανώσεις και περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους αστέρες του ΝΒΑ.

Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν και πολλοί άλλοι συνθέτουν μια εκπληκτική προεπιλογή.

Αναλυτικά: Χάρισον Μπαρνς, Μπράντλει Μπιλ, Ντέβιν Μπούκερ, Τζίμι Μπάτλερ, Μάικ Κόνλεϊ, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Άντρε Ντράμοντ, Κέβιν Ντουράντ, Πολ Τζορτζ, Έρικ Γκόρντον, Ντρέιμοντ Γκριν, Μπλέικ Γκρίφιν, Τζέιμς Χάρντεν, Τομπάιας Χάρις, Γκόρντον Χέιγουορντ, Κάιρι Ίρβινγκ, Λεμπρόν Τζέιμς, ΝτεΆντρε Τζόρνταν, Καουάι Λέοναρντ, Ντάμιαν Λίλαρντ, Κέβιν Λοβ, Κάιλ Λάουρι, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Κρις Μίντλετον, Βίκτορ Ολαντίπο, Κρις Πολ, Αιζάια Τόμας, Κλέι Τόμπσον, Μάιλς Τέρνερ, Κέμπα Ουόκερ, Τζον Ουόλ, Ράσελ Ουέστμπρουκ

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden and Russell Westbrook highlight a star studded list of 35 NBA players selected for the 2018-20 USA Men’s National Team pool. Warriors All-Stars are on team.Davis, Griffin, Wall, Cousins, DeRozan, Irving, Dame, Kawhi. No Melo pic.twitter.com/cDEJA2N1wN

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 6 Απριλίου 2018