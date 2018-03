Επαγγελματίας μπασκετμπολίστας με ένα χέρι (vid)

Σε ηλικία 10 ετών πέφτοντας από ένα δέντρο προσπάθησε να κρεμαστεί από ένα καλώδιο για να αποφύγει την πτώση κι «έχασε» το ένα του χέρι.

Ο Ρόμπερτ Ουάιτακερ Τζούνιορ δεν το έβαλε κάτω και δεν εγκατέλειψε το μπάσκετ το οποίο λάτρευε.

Ο Ουάιτακερ είναι ο πρώτος μονόχειρας επαγγελματίας αφού έχει αγωνιστεί σε Κίνα και Ιαπωνία ενώ αυτή την περίοδο δοκιμάζεται από τους «Los Mochis» του Μεξικού.

Robert Whitaker Jr. is the world's first pro basketball player with one arm pic.twitter.com/E3CBs50Wcl

