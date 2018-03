Το «θηρίο» Ουίλιαμσον κέρδισε νέο διαγωνισμό καρφωμάτων! (vids)

Ο 17χρονος ταλαντούχος παίκτης που βρίσκεται στο λύκειο Spartanburg Day School της νότιας Καρολίνας και στη συνέχεια θα τεθεί στην διάθεση του Μάικ Σιζέφσκι στο Ντιουκ, είναι πραγματικό... θωρηκτό!

Σε νέο διαγωνισμό καρφωμάτων επικράτησε δια περιπάτου και έδειξε ότι πάει με... φόρα στο ΝΒΑ! Εκτός απροόπτου αναμένεται να δηλώσει συμμετοχή στο draft του 2019 και να επιλεγεί στο νούμερο «1».

Δείτε τα... τελευταία του καρφώματα στον διαγωνισμό

But she has to beat Zion Williamson and this is what he just did in the dunk contest! #McDAAG pic.twitter.com/LoeAPuvwS8

— Ballislife.com (@Ballislife) 27 Μαρτίου 2018