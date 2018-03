Συγκλόνισε παίκτης μετά από ήττα σε τελικό κι έκανε τον προπονητή του να κλάψει! (vid)

Το Eufaula High School είχε να δει πρωτάθλημα από το 1999.

Φέτος, βρέθηκε μια «ανάσα» από τον τίτλο, καθώς ηττήθηκε για μόλις έναν πόντο από το Sylacauga, το οποίο έφτασε στο τρόπαιο για πρώτη φορά, μετά το 1988.

Ο παίκτης των ηττημένων, Τερέλ Τζόουνς, μετά τον αγώνα έβγαλε μια συγκλονιστική ομιλία, μίλησε με αγάπη για τον προπονητή του, Μάικλ Σμιθ, κι εκείνος δεν συγκράτησε τα δάκρυά του.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το Eufaula βρέθηκε στον τελικό της Πολιτείας. Από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην ομάδα ο κόουτς Σμιθ μου είπε: "Αν θέλεις να κατακτήσεις το Πολιτειακό Πρωτάθλημα πρέπει να είσαι διαφορετικός. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν πρωταθλητές". Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάθε λέξη που μου είπε. Κάθε δευτερόλεπτο που βρισκόμουν στο παρκέ, σκεφτόμουν πως πρέπει να είμαι διαφορετικός. Πρέπει να ξεχωρίσω, για να δείξω ότι είμαι διαφορετικός, επειδή θέλω να είμαι πρωταθλητής.

Σήμερα βρεθήκαμε έναν πόντο μακριά από το πρωτάθλημα. Ξέρω όμως ότι όλα αυτά τα νέα παιδιά στα αποδυτήρια έχουν σπουδαίο μέλλον μπροστά τους. Γιατί όλα αυτά που έχω περάσει, τα περνάνε αυτοί τώρα. Και θα περάσουν κι άλλα και θα γίνουν ακόμα καλύτεροι. Αυτός ο τύπος που κάθεται λίγο πιο πέρα (σ.σ έδειξε τον Smith) είναι ο καλύτερος προπονητής που είχα στην ζωή μου. Δεν θα τον άλλαζα για τίποτα», ήταν τα λόγια του.

In his final high school basketball game, Terrell Jones (@itstkadee) scored 20 pts. and fouled out late in the 4th. Eufaula lost the state championship by one point, but this kid left it all out on the court. Not a dry eye in the room after what he said at the podium. @EufaulaCS pic.twitter.com/KRfg3UML2X

— Rocco DiSangro (@RDiSangro_WTVY) 3 Μαρτίου 2018